Рада призывает поддержать кандидатуру Украины на выборах в Совбез ООН

Верховная Рада приняла Постановление о заявлении парламента Украины по поводу 70-летия Организации Объединенных Наций и членства Украины в ООН (№3076).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

В заявлении отмечается, что украинский парламент подтверждает безусловную преданность и готовность Украины и впредь вносить весомый вклад в выполнение определенной в Уставе ООН задачи по избавлению грядущих поколений от бедствий войны.

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"Убеждены, что достижение указанной цели будет краеугольным камнем непостоянного членства Украины в Совете Безопасности ООН в случае избрания нашего государства в состав этого органа на период 2016-2017 годов", - говорится в заявлении.

Верховная Рада призывает государства-члены ООН поддержать кандидатуру Украины на выборах в Совет Безопасности ООН, которые состоятся 15 октября 2015 года.

"За 70-летнюю историю ООН Украина уже трижды оправдывала доверие Организации в качестве непостоянного члена СБ, в том числе и за годы восстановленной государственной Независимости в 2000-2001 годах", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в то время, когда за 25 лет своего членства в ООН Российская Федерация развязала и подпитывает несколько очагов дестабилизации своих соседей, Украина – одна из стран-учредителей ООН "подтверждает свою приверженность Организации Объединенных Наций как стержневому элементу современной мировой архитектуры безопасности".