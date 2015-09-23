Кремль намерен договориться с мировым сообществом о борьбе с "Исламским государством" в Сирии - СМИ

15:32, 23 сентября 2015
Мир
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Москва надеется достичь международное соглашение с другими странами по борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

ves.lv

Об этом заявили источники в российском МИД, передает Reuters.

"Москва в настоящее время позитивно оценивает шансы достижения соглашения по Сирии и объединения усилий по борьбе с ИГ", - отметил агентству неназванный источник дипломатического ведомства РФ.

При этом причиной скорого подписания соглашения источник считает последние успехи боевиков в Сирии.

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Кроме того, подчеркивается, что некоторые сдвиги в подписании соглашения могут произойти уже в этом месяце, когда мировые лидеры встретятся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Ранее Россия заявляла, что не намерена воевать с «Исламским государством» без решения Совета безопасности ООН. 

«Мы не будем вступать в коалицию, которая действует без разрешения Совета Безопасности. Они бомбят территорию Сирии без согласия сирийского правительства, без разрешения СБ. Насколько я понимаю, в Ираке они хотя бы получили согласие правительства. Но не в Сирии», - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. При этом Россия наращивает военную технику и войска в Сирии.

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