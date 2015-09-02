Россия отказывается воевать с боевиками "Исламского государства" вместе с международной коалицией

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

«Мы не будем вступать в коалицию, которая действует без разрешения Совета Безопасности. Они бомбят территорию Сирии без согласия сирийского правительства, без разрешения СБ. Насколько я понимаю, в Ираке они хотя бы получили согласие правительства. Но не в Сирии», - заявил Чуркин.

По словам Чуркина, возглавляемая США коалиция не знает, противодействует она в Сирии правительству Башара Асада или же ИГ.

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«Мы считаем, что очевидным приоритетом сейчас является борьба с ИГ. Но они не могут сделать выбор, с кем бороться - с сирийским правительством или с ИГ», - сказал Чуркин.

Справка: "Исламское государство" - исламистская террористическая организация, в 2013-2014 годах действовала под названием "Исламское государство Ирака и Леванта"преимущественно на территории Ирака и Сирии. В июне 2014 года объявила о создании на захваченных территориях "исламского халифата" и переименовании в "Исламское государство". По оценкам ЦРУ, численность группировки - около 30 тыс. человек, иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах исламистов состоят граждане 80 государств, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады; РФ, а также других стран СНГ.