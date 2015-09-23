Египет обсуждает c Францией покупку "Мистралей"

Об этом сообщает La Tribune.

По словам источников, власти Египта также проявили интерес к покупке двух корветов класса «Говинд». Переговоры осложнены ценой, которую предложило министерство экономики Франции и которая, по мнению переговорщиков, получивших полномочия от президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси, является завышенной.

Переговоры могут продлиться до конца октября. Отмечается, что Египет заинтересован в покупке десантных кораблей, так как никогда ранее не обладал единицами техники подобного масштаба. В случае приобретения, корабли будут размещены в Красном и Средиземном море.

Читайте такжеС французских "Мистралей" снимают российское оборудование

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.