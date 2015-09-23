Граница Сербии и Хорватии перекрыта из-за протеста дальнобойщиков

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал Б92.

Около двух суток назад Хорватия закрыла для грузового транспорта КПП "Баяково - Батровци" на центральной автомагистрали между Белградом и Загребом. За это время протяженность очереди из большегрузных автомобилей с сербской стороны выросла на 13 километров.

Как сообщается, власти Хорватии заявили, что тем они самым пытаются ограничить поток беженцев на свою территорию из Сербии, и готовы открыть границу, если Белград начнет перенаправлять хлынувшую в страну волну мигрантов в Венгрию и Румынию. Сербия пожаловалась в органы Евросоюза и пообещала контрмеры.

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После этого во вторник во второй половине дня Хорватия открыла движение, но спустя небольшой промежуток времени хорватским таможенникам поступило новое указание - пропускать из Сербии только скоропортящийся или опасный груз.

Это вызвало гнев водителей, ожидающих своей очереди на проезд по четыре-пять дней. Сначала они перекрыли фурами дорогу на так называемой ничьей земле между КПП Сербии и Хорватии, не пропуская вперед коллег, но выпуская легковые автомобили. Поскольку подобные действия к полному открытию пограничных пунктов не привели, дальнобойщики закрыли проезд для всех автомобилей во всех направлениях.

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Отмечается, на минувшей неделе Хорватия заблокировала семь из восьми пограничных переходов на границе с Сербией, что привело к перегрузке последнего работающего КПП "Баяково - Батровци", который имеет ключевое значение для автосообщения всего региона. С его закрытием и блокадой убытки для обеих стран стали исчисляться миллионами евро, не считая потерь перевозчиков и собственников грузов. Поскольку этот путь работать перестал, некоторые водители пытаются объехать эту границу через территории других стран.