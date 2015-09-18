Хорватия перекрыла дороги из Сербии

Дороги к переходам также перекрыты. Мера действует до особого уведомления, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее власти Хорватии заявили, что не могут принимать больше беженцев, рассчитывающих попасть через территорию страны в Западную Европу.

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На 23 сентября намечен экстренный саммит Европейского союза, главной темой которого станет ситуация с беженцами.