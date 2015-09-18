Хорватия перекрыла дороги из Сербии
06:30, 18 сентября 2015Мир
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Из-за непрекращающегося потока беженцев хорватская полиция перекрыла семь из восьми пограничных переходов с Сербией.
REUTERS
Дороги к переходам также перекрыты. Мера действует до особого уведомления, передает Русская служба Би-Би-Си.
Ранее власти Хорватии заявили, что не могут принимать больше беженцев, рассчитывающих попасть через территорию страны в Западную Европу.
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На 23 сентября намечен экстренный саммит Европейского союза, главной темой которого станет ситуация с беженцами.
Хорватия перекрывает дороги с Сербией из-за большого количества мигрантов
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