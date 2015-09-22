С французских "Мистралей" снимают российское оборудование

Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что работы займут несколько недель.

«Специалисты уже приступили к демонтажу оборудования»,- сообщил официальный представитель французской государственной оборонной компании DCNS Эммануэль Годез.

Как отмечается, кормовые части кораблей, произведённые по спецзаказу Балтийским заводом, Париж уже выкупил у Москвы, однако сертификаты конечного пользователя на них пока не получил - находящиеся в департаменте по обеспечению государственного заказа Минобороны РФ документы будут переданы по окончании демонтажа оборудования.

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Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.