В Хорватии заявили, что больше не могут принимать беженцев

Об этом заявил премьер-министр Зоран Миланович, передает Би-би-си.

Хорватский премьер отметил, что страна уже достигла предела возможностей по приему мигрантов. За последние дни на территорию страны прибыли более 14 тысяч человек.

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При этом стоит подчеркнуть, что многие из вновь прибывших в плачевном состоянии - они истощены и страдают от недостатка воды.

На 23 сентября намечен экстренный саммит Европейского союза, главной темой которого станет ситуация с наплывом мигрантов.

Ранее из-за непрекращающегося потока беженцев хорватская полиция перекрыла семь из восьми пограничных переходов с Сербией.