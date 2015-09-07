В Кишиневе протестующие объявили бессрочную акцию - более 100 человек ночевали в палатках

Как сообщают, на площади у здания правительства установлено уже более 50 палаток.

В воскресенье десятки тысяч людей в Кишиневе вышли на крупнейшую с конца 1990-х акцию протеста с требованием отставки молдавского президента и проведения досрочных парламентских выборов не позднее марта 2016 года, сообщает BBC Украина.

По оценкам организаторов, на площадь Великого Национального собрания вышли более 100 тысяч человек.

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Однако полицейские утверждают, что на митинг собрались не более 12 тысяч человек.

Организаторы акции – гражданское движение DА (Demnitate si adevar - "Достоинство и справедливость") – требуют вернуть 1 млрд евро, якобы украденный из трех коммерческих банков при молчаливом согласии властей.

Лидеры DA настаивают на уходе Николае Тимофти с поста президента, а также добиваются отставки руководства Нацбанка, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной комиссии и других властных органов Молдовы.