"Гомофобия не бывает забавной": Элтон Джон по-прежнему хочет поговорить с Путиным

Даже несмотря на то, что его разыграли российские пранкеры, передает Би-би-си со ссылкой на Инстаграм певца.

"Розыгрыши - это забавно. Гомофобия, однако, не бывает забавной. Я люблю Россию, и мое предложение поговорить с президентом Путиным о правах ЛГБТ остается в силе", - написал он.

"Если это злополучное происшествие помогло обратить внимание на жизненно важную проблему, то я рад оказаться жертвой розыгрыша", - добавил он.

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Как ранее сообщал УНИАН, 14 сентября Элтон Джон заявил, что Путин позвонил ему по телефону. При этом певец поблагодарил президента за звонок и выразил надежду на скорую личную встречу, на которой он хотел бы обсудить права гомосексуалов в России.

Во вторник Песков опроверг факт такой беседы, отметив при этом, что Путин готов поговорить с певцом.

Полная запись 11-минутного разговора днем ранее была обнародована пранкерами на сайте YouTube.

Звонку пранкеров предшествовала встреча Элтона Джона с украинским президентом Петром Порошенко. По ее итогам певец заявил, что хотел бы поговорить подобным образом и с российским лидером.