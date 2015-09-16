Очередная жертва пранкеров: Элтон Джон общался с ненастоящим Путиным

Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Мы подумали, что Путин вряд ли захочет по крайней мере в ближайшее время с ним встречаться и звонить, но, оказалось, что Элтон Джон очень ждет этого звонка, поэтому без промедления поверил в реальность разговора с теми людьми, которыми мы представлялись», — рассказал Краснов. При этом роль пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова исполнил по телефону Алексей Столяров по прозвищу Лексус.

В понедельник исполнитель заявил, что глава России сам ему позвонил после того, как артист предложил политику встретиться для того, чтобы обсудить права представителей ЛГБТ-сообщества. На своей странице в Instagram Элтон Джон поблагодарил якобы Путина за звонок и подчеркнул, что с нетерпением ждет с ним встречи.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никакого разговора вообще не было. Таким образом, выяснилось, что над Элтоном Джоном просто подшутили пранкеры.

"У Путина не было разговора с Элтоном Джоном, а главное, что мы не получали от него каких-либо предложений о встрече. То, что было озвучено через СМИ, я опять же повторяю, я не знаю, насколько это аутентично", - заявил Песков журналистам. При этом пресс-секретарь отметил, что, если Элтон Джон выразит желание побеседовать с Владимиром Путиным, то тот всегда готов разъяснить реальное положение дел.

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Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон не скрывает, что он – гомосексуалист. Артист открыто критиковал российский закон о запрете гей-пропаганды. Недавно исполнитель побывал в Украине. На форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) он поднял темы толерантности и прав человека и защите интересов ЛГБТ-сообщества.

"Для кого-то это может показаться неудобным, но этот разговор надо начать. Любая страна, которая хочет построить демократическое общество, не может оставаться в стороне, когда речь идет о геях, лесбиянках, трансгендерах.