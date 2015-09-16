Азия обогнала Северную Америку по количеству миллионеров
Юго-Восточная Азия обогнала Северную Америку по количеству миллионеров.
Об этом свидетельствуют данные отчета о благосостоянии жителей в разных частях планеты, составленного консалтинговой фирмой Capgemini и компанией RBC Wealth Management, передает Би-би-си.
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Количество миллионеров в Азиатско-Тихоокенском регионе составила 4,69 млн, в Северной Америке - 4,68 млн.
Исследование проводилось в период с декабря по февраль, поэтому на результатах не отразилось падение фондовых бирж Китая, произошедшее в июле этого года.
"Через несколько месяцев мы узнаем, оказало ли это существенное влияние на рост благосостояния в Китае", - заявил Дэвид Уилсон, руководитель группы стратегического анализа Capgemini.
Юго-Восточной Азии уже удавалось обогнать Северную Америку по количеству миллионеров в 2011 году.