Азия обогнала Северную Америку по количеству миллионеров

Об этом свидетельствуют данные отчета о благосостоянии жителей в разных частях планеты, составленного консалтинговой фирмой Capgemini и компанией RBC Wealth Management, передает Би-би-си.

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Количество миллионеров в Азиатско-Тихоокенском регионе составила 4,69 млн, в Северной Америке - 4,68 млн.

Исследование проводилось в период с декабря по февраль, поэтому на результатах не отразилось падение фондовых бирж Китая, произошедшее в июле этого года.

"Через несколько месяцев мы узнаем, оказало ли это существенное влияние на рост благосостояния в Китае", - заявил Дэвид Уилсон, руководитель группы стратегического анализа Capgemini.

Юго-Восточной Азии уже удавалось обогнать Северную Америку по количеству миллионеров в 2011 году.