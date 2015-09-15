Путин готов встретиться с Элтоном Джоном

Об этом сообщает РИА Новости.

"Не сомневаюсь, что если будет такое пожелание, президент будет готов встретиться, в том числе и с Элтоном Джоном, для того, чтобы дать ответы на все вопросы, которые он сможет поставить. Но пока мы таких сигналов не получали", — заключил Песков.

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В минувшие выходные британский певец сэр Элтон Джон в интервью телерадиокорпорации Би-би-си заявил о желании поговорить с Путиным о правах представителей ЛГБТ-сообщества в РФ.

Накануне певец поднял темы толерантности и прав человека. Сегодня в профиле в Instagram певца появилась запись о том, что ему якобы позвонил президент РФ.

"Это не соответствует действительности. Никакого разговора не было", — сказал Песков журналистам.

"У Путина не было разговора с Элтоном Джоном, а главное, что мы не получали от него каких-либо предложений о встрече. То, что было озвучено через СМИ, я опять же повторяю, я не знаю, насколько это аутентично", — отметил он.