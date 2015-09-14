Песков заверяет, что Кремль не занимается сменой режимов и не ведет тайных переговоров по Сирии

Об этом сообщает ТАСС.

«Я еще раз хочу напомнить, что и на уровне министра иностранных дел, и на уровне президента Москва неоднократно подчеркивала, что она не занимается сменой режимов. Это является лучшим ответом на подобные инсинуации», - заявил Песков на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию некоторых СМИ о якобы ведущихся Россией переговоров по Сирии.

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Он подчеркнул, что сепаратными переговорами судьбу Сирии решить нельзя.

«Судьбу Сирии должен определять сирийский народ, а не какие-то сепаратные переговоры», - заявил Песков.

Напомним, в оборонном ведомстве Соединенных Штатов заявили, что движение российской техники и военных в Сирию означает планы России по развертыванию передовой воздушной базы в сирийской Латакии. Также США обвинили Россию в размещении танков в Сирии.