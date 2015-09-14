Американская разведка опубликовала спутниковые снимки российской базы в Сирии

Снимки были получены еще 4 сентября, передает РБК, в распоряжении которого оказался данный отчет.

На снимках видно, как в аэропорту возводятся две дополнительные площадки для вертолетов, а взлетно-посадочная полоса по всей длине расширяется для приема тяжелой транспортной авиации.

Также на них можно увидеть недавно построенные вышки и здания, которые, по версии Stratfor, могут служить для размещения военнослужащих. Строительные работы ведутся во всем аэропорту, в отдельных его площадках старый асфальт был заменен на новый, следует из отчета.

Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что Россия наращивает военную поддержку Сирии: в частности, по данным агентства Рейтер, россияне присутствуют в Сирии не только в роли военных специалистов, но и напрямую вовлечены в боевые действия.

Российский МИД в свою очередь отрицает сообщения о переброске российского оружия в Сирию и расширении российского военного присутствия.

Вчера государственные сирийские СМИ сообщили, что два российских самолета с гуманитарной помощью приземлились в Сирии.