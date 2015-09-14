Сын экс-лидера "Талибана" назвал причину смерти отца
15:16, 14 сентября 2015Мир
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Лидер и основатель террористической группировки "Талибан" Мулла Омар умер от естественных причин в Афганистане.
REUTERS
Об этом заявил его сын, призвав остановить слухи о загадочной смерти Муллы.
Как пишет ТСН со ссылкой на Reuters, талибы в июле официально подтвердили, что Мулла Омар мертв больше двух лет.
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"Я хотел бы заверить вас в том, что он умер естественной смертью. Он был болен в течение некоторого времени, но его состояние ухудшилось. Он страдал от гепатита С. Он остался в Афганистане даже после американского вторжения. Он умер там и был похоронен там", - сказал старший сын Омар Мохаммад Якуб.
"Он не назначил никого своим преемником," – добавил сын умершего лидера.
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