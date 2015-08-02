Новый лидер афганских талибов заявил о продолжении "джихада"

Новый лидер афганских талибов мулла Ахтар Мансур призвал к "единству", заявив, что талибы будут продолжать "борьбу".

Об этом он сказал в аудиообращении, передает ВВС.

Мулла Мансур был назван в качестве нового лидера в четверг, после смерти экс-главы муллы Омара. При этом один из представителей талибов заявил BBC, что он не был назначен "всем талибном", что противоречит законам шариата.

Мансур сказал, что талибы "продолжат наш джихад, пока мы не установили исламское правление в стране".

Читайте также"Талибан" избрал нового лидера, но его приняли не все боевикиРанее УНИАН сообщал, что Администрация США считает достоверной информацию о смерти лидера движения "Талибан" муллы Омара.

При этом близкий помощник покойного лидера талибов муллы Мохаммада Омара заявляет, что новоизбранный глава "Талибана" сталкивается с существенной оппозицией изнутри группировки боевиков.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, "министр авиации" афганских талибов в период 1996-2001 годов, был объявлен новым лидером группировки 30 июля, после подтверждения боевиками смерти Омара.