Экс-президент Польши увидел Россию в составе НАТО

Бывший президент Польши Александр Квасьневский не исключил возможности принятия России в НАТО, сообщает Лента.русо ссылкой на РИА Новости. Такое заявление он сделал во время выступления в американском политологическом институте Bipartisan Policy Center.

По мнению Квасьневского, Альянс должен дальше эволюционировать в направлении организации коллективной безопасности, охватывающей государства не только Атлантики. В числе возможных членов такой обновленной организации, кроме России, Квасьневский видит Японию, Австралию и Южную Корею.

При этом Квасьневский отметил, что пока Россия не только не стремится войти в состав НАТО, но и всеми доступными средствами, в частности используя высокие цены на энергоносители, намерена препятствовать вступлению в Альянс Украины и Грузии. "Россия использует свою позицию, чтобы удержать Украину и Грузию вдали от Европейского Союза и НАТО настолько долго, насколько это будет возможно. И далее будет играть картой Косово и Приднестровья", - сообщил Квасьневский. Однако, добавил бывший президент Польши, в конце концов "Россия поймет, что ее место в Европе".