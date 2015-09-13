Элтон Джон хочет поговорить с Путиным о его "смехотворном" отношении к геям

В интервью дипломатическому корреспонденту Би-би-си Бриджет Кендалл Элтон Джон сказал, что он приветствовал бы такой разговор с Путиным, несмотря на то, что, как заметил музыкант, Путин возможно, рассмеялся бы за его спиной и назвал бы его полным идиотом

Сейчас Элтон Джон находится на Украине. В Киеве он встретился с президентом Петром Порошенко и призвал украинцев поддержать местное ЛГБТ-сообщество, сообщает Русская служба ВВС.

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Прошлогодний отчет правозащитной организации Human Rights Watch свидетельствует о том, что российские власти не смогли предотвратить акты насилия на почве гомофобии и не наказали виновных.

По сведениям организации, в России растет количество нападений на представителей различных меньшинств.