Элтон Джон хочет поговорить с Путиным о его "смехотворном" отношении к геям
Знаменитый английский музыкант сэр Элтон Джон заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить, как он выразился "смехотворное" отношение российского президента к правам геев.
В интервью дипломатическому корреспонденту Би-би-си Бриджет Кендалл Элтон Джон сказал, что он приветствовал бы такой разговор с Путиным, несмотря на то, что, как заметил музыкант, Путин возможно, рассмеялся бы за его спиной и назвал бы его полным идиотом
Сейчас Элтон Джон находится на Украине. В Киеве он встретился с президентом Петром Порошенко и призвал украинцев поддержать местное ЛГБТ-сообщество, сообщает Русская служба ВВС.
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Прошлогодний отчет правозащитной организации Human Rights Watch свидетельствует о том, что российские власти не смогли предотвратить акты насилия на почве гомофобии и не наказали виновных.
По сведениям организации, в России растет количество нападений на представителей различных меньшинств.