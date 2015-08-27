В честь Элтона Джона назван недавно открытый вид рифовой креветки - ученые

Недавно открытый вид ракообразных, найденный у берегов Индонезии, был назван в честь известного британского певца и актера Элтона Джона благодаря необычно крупным ножкам, напоминающим ботинки, которые музыкант носил во время съемок клипа к песне Pinball Wizard, сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Zookeys.

"Я назвал этот вид в честь сэра Элтона Джона по той причине, что я всю жизнь слушаю его музыку во время моих лабораторных экспериментов. И когда это необычное ракообразное попало под мой микроскоп и я увидел его конечности, я сразу же вспомнил те ботинки, которые Элтон Джон носил в клипе Pinball Wizard", — заявил Джеймс Томас (James Tomas) из Океанографического колледжа Хэлмос во Флориде (США).

Томас и его коллеги совершили это открытие, изучая фауну коралловых рифов, расположенных в море в окрестностях индонезийских островов Раджа Ампат, примыкающих к восточной оконечности Новой Гвинеи.

Данные острова и рифы, как объясняют ученые, входят в так называемый "Коралловый треугольник" – небольшой уголок на стыке Индийского и Тихого океанов, где наблюдается рекордно высокое число видов морской флоры и фауны.

Изучая обитателей этих рифов, группа Томаса натолкнулась на необычный вид креветок с очень толстыми и длинными передними лапами, который и был назван Leucothoe eltoni в честь британского певца.

Что интересно, данный вид ракообразных не является просто интересной и безобидной диковинкой с коралловых рифов, а опасным инвазивным видом – животным, которое активно распространяется по другим экосистемам и вытесняет их обитателей. По словам Томаса, отдельные особи Leucothoe eltoni были найдены его коллегами и его собственной экспедицией на Филиппинах и даже на Гавайских островах.

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Как полагают ученые, рачки попали в воды новых для них уголков Земли не самостоятельно, а вместе с кораблями и плавучими доками, которые были транспортированы из вод Индонезии к берегам Филиппин и Гавайских островов. Пока биологи не знают, какой ущерб будет нанесен экосистемам Тихого океана дальнейшим распространением этих беспозвоночных, и можно ли его остановить в принципе.