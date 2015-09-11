Британия подняла свои истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству страны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Минобороны Британии.

Как сообщается, два российских Ту-160 были замечены вблизи Шотландии в четверг.

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"Пилоты истребителей Typhoon идентифицировали два российских экипажа и сопроводили их за пределы зоны интересов Британии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО насчитали 250 перехватов российских военных самолетов за последние полгода.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.