Российские бомбардировщики дважды подлетали к границам США, в это время Путин звонил Обаме

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Как сообщается, первый инцидент произошел в 10:30 утра по местному времени у берегов Аляски, передает Европейская правда.

Два американских истребителяF-22 поднялись в небо для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95, способных нести ядерное оружие.

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Второй инцидент произошел в 11:00 по местному времени того же дня неподалеку от центрального побережья Калифорнии.

Как отмечает телеканал, два американских истребителя F-15С поднялись на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95.

В то же время военные самолеты РФ не нарушали воздушное пространство США.

Как отмечается, именно в то время когда российские бомбардировщики находились вблизи американского побережья, президент РФ Владимир Путин позвонил Бараку Обаме, чтобы поздравить с Днем независимости.