Российские военные в Сирии будут строить военно-воздушную базу – минобороны Израиля

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP. По словам политика, такое развитие событий может помочь Асаду компенсировать потери, понесенные на протяжении гражданской войны, которая продолжается вот уже пятый год подряд.

Яалон отметил, что Москва отправила в Сирию как военных советников, так и боеспособные части, цель которых - основать военно-воздушную базу близ города Латакия, которую могли бы использовать боевые вертолеты и самолеты, задействованные в авиаударах по позициям ИГ.

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"Насколько нам известно, на этом этапе речь идет об ограниченном контингенте советников и охранников", - добавил Яалон. По его данным, к задачам ограниченного контингента будет входить разработка оперативных планов военных операций.

Главной целью РФ в Сирии является защита ее интересов, а именно - военно-морской базы в этой стране. Отмечается, что ранее Дамаск отрицал участие российских военных в войне в Сирии.

Как сообщал УНИАН, сейчас завершаются или ведутся близкие к завершению поставки в Сирию из РФ нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и другого вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии.