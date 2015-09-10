Россия укрепила режим Асада гранатометами и БТРами - СМИ
Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране российских военных специалистов - «строго в рамках международного права».
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом, передает "КоммерсантЪ".
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение терроризма.
Источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами сообщили, что «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии».
Собеседники издания утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между правительствами России и Сирии.
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Также подчеркивается, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400 млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять».
Стоит отметить, что Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для противодействия террористической угрозе.
Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.
В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.