Македония вслед за Венгрией может построить стену для сдерживания потока мигрантов

Об этом заявил министр иностранных дел Македонии Никола Попоски, сообщает "ЕвроПравда". По его словам, Македония требует "определенной физической защиты", хотя решение об этом может приниматься в долгосрочной перспективе.

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"Если воспринимать всерьез все, что Европа нам говорит, то нам это тоже понадобится. Будь то солдаты, или ограждение, или и то, и другое", - отметил Попоски, комментируя действия Венгрии по строительству стены на границе с Сербией.

В то же время он отметил, что Македония ожидает резко негативной реакции со стороны ЕС, если надумает построить такую стену. Напоним, что Франция и Германия, критиковали Венгрию за строительство 175-километровой стены высотой в 3,5 м на границе с Сербией.

Следует отметить, что ранее Македония объявляла чрезвычайное положение на границе с Грецией, пытаясь не пускать мигрантов, однако в итоге была вынуждена снова открыть границы.

Между тем, в Париже откроют 7 новых приютов для мигрантов. Об этом заявила мэр города Анн Идальго. В целом в новых приютах планируется разместить 460 мигрантов.

Шесть из них будут построены непосредственно в Париже - в пустующих домах. Седьмой центр, в котором планируется разместить одиноких матерей с детьми, построят в пригороде французской столицы, в департаменте О-де-Сен.

"Париж будет продолжать свою решительные действия, поддерживая создание новых приютов", - заявила мэр города журналистам.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что страна в течение двух лет готова принять 24 тыс. мигрантов.