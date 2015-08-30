Венгрия отгородилась от Сербии колючей проволокой

29 августа была завершена прокладка колючей проволоки на границе с Сербией, сообщает Новое время со ссылкой на заявление Министерства обороны Венгрии.

"По задумке венгерских властей, эти сооружения должны защитить страну от потока нелегальных мигрантов из Ирака, Афганистана и Сирии, которые пытаются попасть в страну через территорию Сербии", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что колючую проволоку установили вдоль всего участка границы, которая равна 175-и километрам.

"Также на венгерско-сербской границе продолжают строить забор высотой четыре метра, который дополнительно защитит страну от потока нелегальных мигрантов", - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, в общей сложности 34 тысячи человек, преимущественно из Сирии, пересекли границу Венгрии в этом месяце.

Возведение стены на границе с Сербией пока не помогло сдержать поток мигрантов. Венгерская полиция сообщила о рекордном количестве мигрантов, которое прибыло в страну за день, во вторник, 25 августа, правоохранители зафиксировали 2533 мигранта, 24 августа цифра была несколько ниже - 2093 мигранта.