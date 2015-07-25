Венгрия построит забор на границе с Сербией до сентября - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее глава министерства обороны Венгрии Чаба Хенде заявлял, что ограждение протяженностью 175 километров планируется полностью возвести до 30 ноября этого года. Венгерская армия 20 июля завершила строительство первого пробного 175-метрового отрезка забора.

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"Ограждение будет построено до 31 августа, все другие сроки, отличающиеся от этого, неверны", - заявил Орбан во время визита в Румынию.

Глава МВД Венгрии Сандор Пинтер ранее сообщал, что возведение забора - это временное, но единственное экстренное решение, которое на данный момент может принять власть Венгрии, чтобы остановить поток мигрантов.

Парламент Венгрии одобрил законопроект, обеспечивающий правовую базу для возведения забора на сербской границе в рамках ужесточения миграционной политики. Законопроект также предусматривает сокращение сроков рассмотрения заявок на предоставление убежища и позволяет Будапешту отказывать в приеме беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, если они прибыли в Венгрию транзитом через страны, которые не испытывают проблем с безопасностью.

В совместном заявлении Минобороны и МВД Венгрии говорится, что в среднем 1 тысяча нелегальных иммигрантов попадает в Европу каждый день через сербско-венгерскую границу. С почти 78,2 тысяч нелегальных иммигрантов, зарегистрированных в этом году 77,6 тысяч прибыли через Сербию.