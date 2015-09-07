Франция готова принять 24 тысячи беженцев
Франция в течение двух лет готова принять 24 тысячи беженцев.
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.
"С начала года, пытаясь добраться до Европы, Средиземное море пересекли 350 тыс. человек. Это втрое больше, чем в прошлом году. Этот кризис должен быть решен при участии Франции", - сказал Олланд.
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"Столкнувшись с этой бедой, нам предложили механизм по приему мигрантов и распределению их между странами. Для Франции это будет означать прием 24 тыс. беженцев, и мы это сделаем", - подчеркнул президент Франции.
По его словам, в этом году Франция ожидает 60 тыс. ходатайств об убежище.
Кроме того, Олланд призвал к проведению международной конференции по миграционному кризису.
Ранее УНИАН сообщал, что Германия становится лидером по приему беженцев. Так, только в августе страна приняла более 100 тысяч лиц, ищущих убежища.