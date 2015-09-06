Еврокомиссия распределит 120 тысяч нелегалов по странам ЕС - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, об этом пишет сегодня газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По данным издания, Еврокомиссия распределит 54 тыс. мигрантов, находящихся в Венгрии, по странам ЕС. Речь идет о беженцах из Сирии, Эритреи и Афганистана. Также планируется направить в другие страны 50,4 тыс. мигрантов из Греции и 15,6 тыс. - из Италии.

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Речь идет, прежде всего, о беженцах из Сирии, Эритреи и Афганистана. У них больше всего шансов на получение политического убежища, в среднем удовлетворяется до 75% поданных ими заявок. Странам, в которых будут размещены мигранты, Еврокомиссия заплатит по 6 тыс. евро за каждого.

Издание также отмечает, что Брюссель в определенной мере готов пойти навстречу критикам жесткой системы распределения беженцев. Так, отдельные страны могут быть освобождены от обязательств принимать мигрантов сроком на один год, однако в этом случае они будут должны внести взнос в фонд поддержки беженцев.

Как сообщалось. Европа столкнулась с невиданным ранее притоком мигрантов из охваченных конфликтами стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

Нелегалы пытаются достичь европейских берегов, пересекая на утлых судах Средиземное море, или добираются до Западной Европы в грузовиках и поездах через Турцию, Грецию и Балканы.

По данным ООН, с начала года границы Евросоюза пересекли около 300 тыс. беженцев. Только за прошлый месяц в Европу прибыли 107,5 тыс. нелегальных мигрантов.