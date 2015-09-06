Еврокомиссия распределит 120 тысяч нелегалов по странам ЕС - СМИ
Европейская комиссия на следующей неделе перераспределит по странам ЕС около 120 тыс. нелегальных мигрантов.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом пишет сегодня газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По данным издания, Еврокомиссия распределит 54 тыс. мигрантов, находящихся в Венгрии, по странам ЕС. Речь идет о беженцах из Сирии, Эритреи и Афганистана. Также планируется направить в другие страны 50,4 тыс. мигрантов из Греции и 15,6 тыс. - из Италии.
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Речь идет, прежде всего, о беженцах из Сирии, Эритреи и Афганистана. У них больше всего шансов на получение политического убежища, в среднем удовлетворяется до 75% поданных ими заявок. Странам, в которых будут размещены мигранты, Еврокомиссия заплатит по 6 тыс. евро за каждого.
Издание также отмечает, что Брюссель в определенной мере готов пойти навстречу критикам жесткой системы распределения беженцев. Так, отдельные страны могут быть освобождены от обязательств принимать мигрантов сроком на один год, однако в этом случае они будут должны внести взнос в фонд поддержки беженцев.
Как сообщалось. Европа столкнулась с невиданным ранее притоком мигрантов из охваченных конфликтами стран Ближнего Востока, Африки и Азии.
Нелегалы пытаются достичь европейских берегов, пересекая на утлых судах Средиземное море, или добираются до Западной Европы в грузовиках и поездах через Турцию, Грецию и Балканы.
По данным ООН, с начала года границы Евросоюза пересекли около 300 тыс. беженцев. Только за прошлый месяц в Европу прибыли 107,5 тыс. нелегальных мигрантов.