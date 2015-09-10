The New York Times: Россия защищает присутствие своих военных советников в Сирии

«Российская военная помощь Сирии в течение последних нескольких дней стала новым источником напряженности между Вашингтоном и Москвой, США обвиняют Россию в эскалации конфликта», - пишет Нил Макфаркуар в своей статье «Россия защищает присутствие своих военных советников в Сирии», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

«Российские военные специалисты помогают сирийцам освоить российское оборудование, и мы не можем понять причины антироссийской истерии по этому поводу», сказала Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, добавив, что Россия никогда не скрывала своего сотрудничества с Сирией в вопросе военной техники.

«Мы поставляем в Сирию оружие и военную технику в течение длительного времени», сказала она. «Мы делаем это в соответствии с существующими контрактами и в полном соответствии с нормами международного права».

Захарова заявила, что Россия рассматривала варианты в плане активизации борьбы против экстремистских организаций, которые захватывают территорию правительства в Дамаске. В среду, по сообщениям, правительство потеряло контроль над своей единственной оставшейся авиабазой в северной провинции Идлиб, после того, как ее захватил фронт Нусра, ответвление Аль-Каиды в стране, и другие повстанцы.

«Если мы должны будем принять дополнительные меры, чтобы активизировать усилия по борьбе с терроризмом, эти вопросы, несомненно, будут рассматриваться в будущем, но исключительно на основе международного права и российского законодательства», сказала Захарова.

Соединенные Штаты просили Болгарию и Грецию запретить российские полеты в Сирию через их воздушное пространство, и во вторник Болгария согласилась на это.

Россия заявила, что в самолетах гуманитарная помощь, и раскритиковала американскую попытку блокировать их.

Болгарский МИД заявил в среду, что рассмотрит вопрос о разрешении полетов, если российские самолеты можно будет проверить на болгарском аэродроме, но Москва хочет знать, почему было отказано в разрешении на полеты.

«Если у кого-то есть какие-либо сомнения – в этом случае, я имею в виду наших болгарских и греческих партнеров – они, конечно, должны объяснить, в чем проблема», цитирует информагентство «Интерфакс» Михаила Богданова, заместителя министра иностранных дел, отвечающего за Ближний Восток.

Россия была вовлечена в подобной спор с Турцией в 2012 году после того, как гражданский самолет с радаром на борту был вынужден совершить там посадку.

Последний спор между Соединенными Штатами и Россией произошел спустя короткое время после сотрудничества в августе, когда государственный секретарь Джон Керри поддержал возобновление усилий его российского коллеги Сергея Лаврова, по поиску политического решения кризиса в Сирии.

После того как Россия помогла заключить сделку по ядерной программе Ирана, сирийский вопрос рассматривался, как еще один способ для Москвы показать, что она может быть полезным международным партнером и не должна быть предметом международных санкций из-за ее роли в конфликте в Украине.

Несмотря на то, что россияне пытались собрать команду примерно из 40 членов сирийской оппозиции для переговоров с правительством президента Башара аль-Асада, нет никаких признаков прорыва.

Большая часть оппозиции в изгнании, поддерживаемая Соединенными Штатами, настаивает на том, что Асад не должен играть никакой роли в политическом переходе, потому что его нежелание делить власть в лице ненасильственного политического движения привело к гражданской войне, которая разразилась в 2011 году.

Москва отвергла любые усилия, чтобы сделать выезд Асада предпосылкой для политического урегулирования, заявив, что решение должны принять сирийцы. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что любое решение кризиса должно быть двусторонним – подавление экстремистского Исламского государства и формирование политического решения страны.

Политические аналитики предложили несколько причин высокого престижа России в Сирии.

Одной из возможностей является то, что она хочет присоединиться к международной коалиции в борьбе против Исламского государства, или поставить Соединенные Штаты в неудобное положение, если они будут блокировать такую инициативу России.

Другой является то, что когда Асад управляет только четвертью страны, Москва может попытаться укрепить его позиции, либо защитить свой давний союз, если его правительство рухнет. Давно уже ходят слухи, что, если правительство в Дамаске рухнет, его ядро, члены религиозного меньшинства алавитов, попытаются создать меньшее государство в середине вдоль побережья.