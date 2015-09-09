Поддержка Россией режима Асада приведет к эскалации кровавого конфликта - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен сообщениями о наращивании Россией военных сил в Сирии.
Он предупредил, что любая поддержка президента Башара Асада приведет к эскалации кровавого конфликта, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Atlantic Council.
"Да, я обеспокоен сообщениями о том, что Россия может развернуть военный персонал и самолеты в Сирии. Любая военная поддержка режима Асада может привести к дальнейшей эскалации конфликта, что ведет к потере невинных жизней", - заявил Столтенберг.
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Комментарий генсека НАТО прозвучал спустя несколько часов после того, как член НАТО Болгария сообщила об отказе на разрешение российским самолетам пересекать свое воздушное пространство на пути в Сирию.
Ранее в Америке предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь США Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего числа невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.