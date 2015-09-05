США предостерегли Кремль от усиления военного присутствия в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу, 5 сентября, выразил обеспокоенность Вашингтона сообщениями о предстоящем в ближайшее время развертывании российских войск в Сирии.

Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство, передает DW.

Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего числа невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.

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Кроме того, они сопряжены с опасностью конфронтации с действующей на территории этой страны международной коалицией, борющейся против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), указал американский политик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экспедиционный корпус армии РФ высадился в Сирии и принимает участие в вооруженном конфликте против "Исламского государства".