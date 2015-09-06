Жители Франкфурта аплодисментами встретили на вокзале прибывших мигрантов (видео)
14:25, 06 сентября 2015Мир
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Жители немецкого Франкфурта аплодисментами встретили мигрантов, сумевших пересечь венгерскую границу.
Скриншот видео
Напомним, что ранее в Мюнхене мигранты, приехавшие по железной дороге через Австрию, были также встречены аплодисментами жителей города, пришедших встретить их на вокзал. Немцы раздавали мигрантам еду и сладости.
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Теперь мигрантов должны зарегистрировать и поселить во временных лагерях для беженцев.
The heart-warming moment dozens of migrants arrive into Frankfurt to rapturous applause.Posted by The Telegraph on 6 сентября 2015 г.
Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что страна справится с наплывом мигрантов, не повышая при этом налоги или без какого-либо ущерба бюджету.
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