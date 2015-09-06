Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов
Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов, сумевших пересечь венгерскую границу после того, как они несколько дней не могли покинуть Венгрию.
На австрийской границе их приветствовали волонтеры, приехавшие туда, чтобы помочь мигрантам, пережившим нелегкие дни, передает Би-би-си.
Многие из прибывших из Венгрии мигрантов отправились в столицу Австрии Вену или в Мюнхен, находящийся на юге Германии.
В субботу первая группа из примерно 450 мигрантов после долгого и тяжелого путешествия прибыла в Мюнхен. Как ожидает, сюда прибудут около 10 тысяч человек, пытающиеся добраться до Германии.
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Мигранты, приехавшие по железной дороге через Австрию, были встречены аплодисментами жителей города, пришедших встретить их на вокзал. Немцы раздавали мигрантам еду и сладости.
Теперь мигрантов должны зарегистрировать и поселить во временных лагерях для беженцев.
Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что страна справится с наплывом мигрантов, не повышая при этом налоги или без какого-либо ущерба бюджету.