Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов

На австрийской границе их приветствовали волонтеры, приехавшие туда, чтобы помочь мигрантам, пережившим нелегкие дни, передает Би-би-си.

Многие из прибывших из Венгрии мигрантов отправились в столицу Австрии Вену или в Мюнхен, находящийся на юге Германии.

В субботу первая группа из примерно 450 мигрантов после долгого и тяжелого путешествия прибыла в Мюнхен. Как ожидает, сюда прибудут около 10 тысяч человек, пытающиеся добраться до Германии.

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Мигранты, приехавшие по железной дороге через Австрию, были встречены аплодисментами жителей города, пришедших встретить их на вокзал. Немцы раздавали мигрантам еду и сладости.

Теперь мигрантов должны зарегистрировать и поселить во временных лагерях для беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что страна справится с наплывом мигрантов, не повышая при этом налоги или без какого-либо ущерба бюджету.