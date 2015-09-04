Расплакавшейся из-за слов Меркель палестинской девочке продлили вид на жительство в Германии

Об сообщает Reuters со ссылкой на офис главы немецкого города Росток.

В середине июля во время беседы Меркель с беженцами слова канцлера довели одну девочку в зале до слез.

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Тогда Меркель заявила, что не все мигранты могут остаться в Германии. «Конечно, вы очень приятные люди, но мы не можем всем мигрантам сказать: приезжайте в Германию. Некоторым все равно придется покинуть Германию», - сказала она.