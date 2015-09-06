СМИ: Франция может атаковать с воздуха силы "ИГИЛ" в Сирии
Франция рассматривает возможность нанесения авиаударов по силам "ИГИЛ" в Сирии.
Об этом сообщили источники в правительстве страны, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на французское издание Le Monde.
В частности, такая возможность обсуждалась во время встречи узкого круга совета обороны с президентом Франции Франсуа Олландом 4 сентября.
Одной из причин такого развития событий может стать массовый наплыв сирийцев в Европу.
По словам источников издания, решение об авиаударах будет принято в течение ближайших месяцев.
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Ожидается, что для этих целей Франция использует истребители Dassault Mirage 2000, которые размещены в Иордании, или же Rafale, базирующиеся в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что США и их союзники нанесли 36 ударов с воздуха против боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии.