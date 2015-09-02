В России могут начать создавать частные тюрьмы

Возможность их организации будет обсуждаться на общественном совете при ФСИН в конце сентября.

Создание частных тюрем поможет улучшить условия содержания заключенных, — сообщил в интервью член Общественного совета при ФСИН Владислав Гриб, пишет Эхо-Москвы со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в России не хватает денег для поддержания тюремной системы. Для этого нужно привлекать инвесторов, чтобы они занимались ликвидацией старых изоляторов и строили новые здания.

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"И это вполне нормально, есть самый разный опыт и в странах БРИКС, и в США, и в Европе. Главное, чтобы государство создало нормальные условия для отбывания наказания. Оно не должно быть связано с каким-то невыносимыми бытовыми условиями. Это вполне нормальный проект, и я скажу, даже иногда будет экономнее, чем через систему ФСИНа", - заявил он.

Гриб также отметил, что сейчас здания многих исправительных учреждений не отвечают нормам безопасности и комфорта.