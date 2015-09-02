Огромный провал в земле в Пермском крае России увеличился в разы (фото, видео)

О том, что воронка стала в два раза больше, свидетельствуют снимки, сделанные с воздуха, передает Ura.ru

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При обнаружении воронка была примерно 20 на 30 метров, через несколько дней увеличилась до 30 на 40 метров, а в феврале 2015-го была 58 на 87 метров. На данный момент неизвестно, каких размеров достиг провал.