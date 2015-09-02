Огромный провал в земле в Пермском крае России увеличился в разы (фото, видео)
18:45, 02 сентября 2015Мир
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Провал в Соликамске (Пермский край, Россия) значительно увеличился в размерах.
О том, что воронка стала в два раза больше, свидетельствуют снимки, сделанные с воздуха, передает Ura.ru.
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При обнаружении воронка была примерно 20 на 30 метров, через несколько дней увеличилась до 30 на 40 метров, а в феврале 2015-го была 58 на 87 метров. На данный момент неизвестно, каких размеров достиг провал.
Напомним, что ЧП в Соликамске произошло 18 ноября 2014 года. На месте обвала был заброшенный рудник, которые не представлял опасности для местного населения. Комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что причинами обвала стало землетрясение, произошедшее еще в 1995 году.
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