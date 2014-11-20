В сети появились фото огромного провала в земле в Пермском крае России

Вероятно, фотографии были сняты автоматической камерой, расположенной на дирижабле, который сейчас используется сотрудниками МЧС РФ для того, чтобы максимально полно визуально оценить объем воронки, сообщает местный ресурс Вкурсе.

Судя по всему, снимки сделаны с высоты около 150-200 метров. Неподалеку от краёв воронки стоят несколько садовых домиков.

Как сообщает Дождь, провал почвы в Соликамске образовался вечером во вторник, 18 ноября, в трех километрах восточнее от СКРУ-2, принадлежащего компании «Уралкалий». В тот день на руднике произошла авария — из-за притока соляного раствора в шахту оттуда эвакуировали людей, а добычу калийной руды пришлось приостановить.

Читайте такжеРоссийские ученые ищут причину огненной вспышки в небе над Свердловской областью (видео)Как сообщает «В Курсе», ссылаясь на слова местных жителей, из-за провала почвы один из домов в дачном кооперативе «Ключик» ушел под землю. Этот кооператив приходит в запустение с 2005 года, поскольку в этом районе начала проседать почва. Владелец одного из дачных участков рассказал, что в этом районе прекратили подачу электричества, когда почва просела на несколько метров.

Расстояние от образовавшегося 18 ноября провала до жилых домов составляет около трех с половиной километров. За одни сутки его размер увеличился с 20х30 метров до 30х40 метров.