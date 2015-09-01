В Вене прошла многотысячная акция в поддержку мигрантов

По сообщению местной полиции, демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Добро пожаловать, беженцы" и "Я не хочу, чтоб Европа стала братской могилой", передает Би-би-си.

Читайте такжеЕврокомиссар: мир переживает худший кризис с мигрантами со времен Второй мировой

Часть центра города была перекрыта в ходе шествия. Участники акции пели популярные австрийские песни о любви и солидарности.

Ранее австрийская полиция сообщила, что около тысячи мигрантов приехали на поездах в Вену из Будапешта в понедельник. На платформе беженцев встречали волонтеры, которые раздавали им еду и напитки. Многие мигранты сразу же пересаживались на поезда, следующие в Германию.

Летом число мигрантов, прибывающих в страны Европы, достигло рекордного уровня: только в июле в страны ЕС прибыли 107,5 тыс. мигрантов.