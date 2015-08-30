В Германии прошла массовая демонстрация в поддержку мигрантов
Демонстранты требовали от властей оказать помощь прибывающим в страну беженцам.
Массовая акция в поддержку мигрантов завершилась в Дрездене. По данным городской полиции, в ней участвовали около тысячи человек, организаторы заявляют о 5 тысячах участников, сообщает ВВС.
Демонстрация прошла без инцидентов, участники акции ходили по улицам города и выкрикивали лозунги, требуя от властей оказать помощь прибывающим в страну беженцам.
В этом году Германия ожидает поступления до 800 тысяч запросов о предоставлении убежища, это гораздо больше, чем любая другая страна ЕС.
С осени прошлого года в Дрездене прошла серия акций против нашествия мигрантов, организованная консервативным движением ПЕГИДА. В демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек.
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