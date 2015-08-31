Туск: Самым важным вопросом для ЕС является миграционный кризис

Такое заявление он сделал в понедельник по завершении встречи с премьер-министром Словении Миро Цераром (Miro Cerar) в ходе визита в эту страну, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Туска, именно тема «продолжающегося миграционного кризиса» была основным вопрос переговоров.

«Это – самый важный на сегодняшний день вопрос для Европы. Это лето подтвердило, что миграция остается ключевым вопросом для Европы в ближайшие годы», - заявил президент ЕС.

Туск отметил, что ЕС нельзя обвинять в миграционном кризисе.

«Мы должны облегчить невыносимые человеческие страдания и трагедии, которые сейчас в Европе стали почти ежедневными новостями. Короче говоря, Европейский Союз должен помочь в решении основных проблем, стоящих сегодня перед европейскими странами», - подчеркнул он.

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Туск сообщил, что в октябре этот вопрос будет предметом обсуждения Европейского Совета, а в ноябре он будет председательствовать на конференции в Мальте, где европейские и африканские лидеры будут пытаться найти практическое решение этой общей проблемы.

«Только вчера председательствующий в ЕС Люксембург созвал внеочередную встречу министров юстиции и внутренних дел. Сегодня это может быть наиболее актуальной проблемой. Как мы видели в Австрии и в Средиземном море, торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются не только грязным делом, это на самом деле является массовым убийством. Сегодня контрабандисты являются потенциальными массовыми убийцами. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы это остановить», - убежден президент ЕС.

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Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что 24 сентября Берлин планирует обнародовать комплексный пакет мер по разрешению ситуации с мигрантами. Меркель призвала другие страны ЕС внести вклад в решение ситуации с искателями убежища.