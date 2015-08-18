Рекордные 107 тысяч мигрантов прибыли в июле к границам Евросоюза

Число мигрантов, прибывших к границам ЕС, впервые превысило 100 тысяч за месяц и составило 107 тысяч человек в июле 2015 года, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.

По его данным, в июле 2014 года число приехавших в ЕС мигрантов было втрое меньше, причем приток возрос как на средиземноморском, так и на балканском направлении. Около 50 тысяч человек прибыли на острова в Эгейском море, большинство из них высадились на греческих островах Лесбос, Хиос, Самос и Кос. Итальянские власти насчитали в июле 20 тысяч новоприбывших мигрантов, бежавших преимущественно из Эритреи и Нигерии через Ливию. В свою очередь, венгерские власти сообщили о прибытии более чем 34,8 тысячи мигрантов.

Читайте такжеМигранты платят до 10 тысяч евро за проезд через тоннель под Ла-Маншем - СМИ

Всего число мигрантов, прибывших к границам Евросоюза за 2015 год, составило 340 тысяч человек, тогда как за весь 2014 год их насчитывалось 280 тысяч. При этом Frontex отмечает, что основную часть нелегальных мигрантов составляют выходцы из Сирии и Афганистана, большинство из которых прибыли в Грецию через Турцию.

"Frontex призвало страны-члены предоставить дополнительное оборудование и персонал для поддержки наших операций в Греции и Венгрии, а Европейская комиссия одобрила национальные программы, чтобы предоставить значительную финансовую помощь странам-членам для разрешения этих проблем", — заявил исполнительный директор организации Фабрис Лежери (Fabrice Leggeri).