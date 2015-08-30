В ЕС хотят созвать экстренный саммит из-за кризиса с мигрантами

Об этом идет речь в совместном заявлении министров внутренних дел трех стран Томаса де Мезьера, Бернара Казнева и Терезы Мэй обнародованном сегодня, сообщает Deutsche Welle.

"Мы едины во мнении по поводу того, что больше нельзя терять время. Нынешняя ситуация требует незамедлительных действий и солидарности внутри Европы", - подчеркнули главы МВД.

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Министры призвали Люксембург, председательствующий в настоящее время в ЕС, в течение двух недель провести специальный саммит по проблеме беженцев с участием министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза, с тем чтобы договориться о конкретных действиях, которые могут быть утверждены на следующем плановом заседании Совета ЕС 8 октября. Главы МВД подчеркнули, что просто пассивно дожидаться заседания Совета нельзя.

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По мнению министров, необходимо, в первую очередь, согласовать список так называемых "безопасных стран происхождения" - заявки на получение убежища из этих стран будут рассматриваться по упрощенной процедуре. Кроме того, самое позднее к концу года должны начать работу запланированные пункты по приему беженцев на территории Италии и Греции, сообщает агентство dpa.

Как сообщал УНИАН ранее, в Австрии на обочине ведущей в Вену автострады был обнаружен грузовик, в котором находились тела 71 человека, в их числе - восемь женщин и четыре ребенка. Все они, предположительно, задохнулись. По данным австрийской полиции, погибшие, судя по всему, были беженцами из Сирии.

В пятницу у берегов Ливии потерпели крушение два судна с мигрантами на борту, более 100 человек погибли.