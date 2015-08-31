Австрия ужесточит борьбу с контрабандистами, которые нелегально перевозят мигрантов

С соответствующим заявлением выступила в воскресенье, 30 августа, министр внутренних дел страны Йоханна Микль-Лайтнер, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По ее словам, на всех важных пунктах пересечения австрийской границы полиция будет останавливать и проверять транспортные средства, которые могут иметь потенциальные убежища для нелегальных мигрантов. Глава ведомства заверила, что эти мероприятия уже согласовали с Венгрией и Словакией, а также с германской землей Баварией.

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Кроме того, Микль-Лайтнер предположила, что объявленные меры могут привести к интенсификации дорожного движения и увеличения количества пробок на автодорогах. Впрочем, "чтобы спасти человеческую жизнь и действенно бороться с деятельностью контрабандистов, надо считаться с временными ограничениями и неудобствами для движения", - подчеркнула министр.

В придачу власти Австрии планирует также усилить присутствие полиции в восточных частях страны. Чиновники ожидают увеличения числа беженцев в ближайшее время. Поэтому на помощь местной полиции придут также их коллеги из других регионов страны, чтобы лучше контролировать в пограничных с Венгрией районах, говорится в сообщении агентства.

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Ранее УНИАН сообщал, что 27 августа на востоке Австрии был найден грузовик с телами мигрантов. Автомобиль был припаркован на обочине шоссе, соединяющего города Парндорф и Нойзідль-ам-Зе (федеральная земля Бургенланд). В кузове грузовика, перевозившего сирийских беженцев из Венгрии в Австрию, были найдены тела 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей. Причиной смерти мигрантов, вероятнее всего, стала нехватка кислорода.