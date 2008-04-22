СБ ООН проведет экстренное заседание по Абхазии
09:42, 22 апреля 2008Мир
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Просьбу Грузии удовлетворили
Совет безопасности ООН в понедельник удовлетворил просьбу Грузии о созыве экстренного заседания Совбеза по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта, сообщил источник в ООН.
Как передает Газета.ру, заседание состоится в среду, 23 апреля.
|Владимир Путин
Как сообщил ранее постпред Грузии при ООН Ираклий АЛАСАНИЯ, в экстренном заседании СБ намерен принять участие грузинский министр иностранных дел Давид БАКРАДЗЕ, который уже прибыл в Нью-Йорк.
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