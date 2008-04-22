СБ ООН проведет экстренное заседание по Абхазии

Совет безопасности ООН в понедельник удовлетворил просьбу Грузии о созыве экстренного заседания Совбеза по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта, сообщил источник в ООН.

Как передает Газета.ру, заседание состоится в среду, 23 апреля.

На прошлой неделе президент России Владимир ПУТИН дал поручение правительству разработать меры для оказания предметной помощи жителям самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. После этого Грузия потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, на котором намерена инициировать обсуждение ситуации в регионе.

Как сообщил ранее постпред Грузии при ООН Ираклий АЛАСАНИЯ, в экстренном заседании СБ намерен принять участие грузинский министр иностранных дел Давид БАКРАДЗЕ, который уже прибыл в Нью-Йорк.