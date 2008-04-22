Глава Samsung уходит с поста из-за обвинений в махинациях

Глава южнокорейской фирмы Samsung Ли Кунь Хи покидает свой пост меньше чем через неделю после того, как он был обвинен в уклонении от налогов и превышении должностных полномочий, передает BBC.

Обвинению предшествовало трехмесячное расследование по подозрению в коррупции в этой крупнейшей в Южной Корее корпорации.

В результате экспертизы подтвердилась обоснованность подозрений в адрес Кунь Хи в том, что он создал фонд в $200 млн для подкупов прокуроров и судей.

Газета.ру