Глава Samsung уходит с поста из-за обвинений в махинациях
08:19, 22 апреля 2008Мир
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$200 млн для подкупов прокуроров и судей
Глава южнокорейской фирмы Samsung Ли Кунь Хи покидает свой пост меньше чем через неделю после того, как он был обвинен в уклонении от налогов и превышении должностных полномочий, передает BBC.
Обвинению предшествовало трехмесячное расследование по подозрению в коррупции в этой крупнейшей в Южной Корее корпорации.
В результате экспертизы подтвердилась обоснованность подозрений в адрес Кунь Хи в том, что он создал фонд в $200 млн для подкупов прокуроров и судей.
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