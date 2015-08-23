Жертвами взрывов в китайском Тяньцзине стали 123 человека – СМИ

Более половины погибших - пожарные, прибывшие на место инцидента, передает русская служба Би-Би-Си.

Согласно сообщению, еще 50 человек числятся в списках пропавших без вести, 600 пострадавших до сих пор находятся в больнице.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа в промышленной зоне города Тяньцзинь на востоке Китая прогремели 2 мощных взрыва, в результате чего на месте происшествия начался пожар. Из-за этого в атмосферу в больших концентрациях попало высокотоксическое вещество цианид натрия. Власти Китая отдали распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в радиусе трех километров от промышленной зоны Тяньцзинь.