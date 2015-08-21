ХАМАС говорит, что захватил израильского "дельфина-шпиона" - BBC

Об этом сообщают местные СМИ, передает BBC Украина.

По словам исламистской группировки, которая доминирует в Газе, дельфин был оснащен шпионскими устройствами, в том числе камерами.

Никаких фотографий "тайного агента" обнародовано не было.

Арабоязычная газета "Аль-Кудс" пишет, что израильские спецслужбы "лишили собственной воли" животное и превратили его в "убийцу".

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Израильские власти не прокомментировали эти сообщения.

Израиль не впервые обвиняют в использовании животных и в частности птиц для шпионажа.

В 2010 году Израиль отверг предположение Египта, что серия нападений акул на людей в Красном море могла быть результатом действий Моссада.

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