ХАМАС говорит, что захватил израильского "дельфина-шпиона" - BBC
Палестинская группировка ХАМАС утверждает, что у берегов Газы захватил в плен дельфина, которого Израиль использовал как шпиона.
Об этом сообщают местные СМИ, передает BBC Украина.
По словам исламистской группировки, которая доминирует в Газе, дельфин был оснащен шпионскими устройствами, в том числе камерами.
Никаких фотографий "тайного агента" обнародовано не было.
Арабоязычная газета "Аль-Кудс" пишет, что израильские спецслужбы "лишили собственной воли" животное и превратили его в "убийцу".
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Израильские власти не прокомментировали эти сообщения.
Израиль не впервые обвиняют в использовании животных и в частности птиц для шпионажа.
В 2010 году Израиль отверг предположение Египта, что серия нападений акул на людей в Красном море могла быть результатом действий Моссада.
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