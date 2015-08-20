СМИ: Ципрас подаст в отставку и объявит внеочередные выборы уже сегодня вечером

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг, 20 августа, объявит об отставке своего правительства и назначении внеочередных выборов в парламент, сообщает источник информагентства dpa в правительственных кругах, пишет Deutsche Welle.

Выступление Ципраса ожидается вечером 20 августа. Источник называет предположительную дату выборов 20 сентября. В случае отставки Ципраса, до избрания нового парламента назначат временное правительство.

Читайте такжеГреция может провести досрочные парламентские выборы 20 сентября

Как отмечается в сообщении dpa со ссылкой на местные СМИ, этим шагом Ципрас преследует две цели: побороть сопротивление левого крыла своей политической силы, а также получить новый мандат на формирование правительства до введения в действие жестких мер экономии. Левое крыло политического объединения СИРИЗА выступает против уплаты долгов страной и за возвращение к национальной валюте - драхме.

На днях парламенты европейских стран одобрили предоставление Греции нового крупного займа на сумму 86 миллиардов евро. В рамках Европейского стабилизационного механизма Греции выделили 13 миллиардов евро. Греция 20 августа уже вернула из этих средств Европейскому центробанку 3,2 миллиарда евро.